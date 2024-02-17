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В НАТО признали отсутствие непосредственной военной угрозы

Столтенберг: НАТО не видит непосредственной военной угрозы своим странам-членам

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Ints Kalnins/Reuters

В НАТО считают, что для стран – членов альянса сейчас не существует реальной военной угрозы. Такое мнение выразил генсек организации Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

«НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам», — сказал Столтенберг.

Аналогичные заявления генсек альянса делал 14 февраля, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. При этом он осудил слова бывшего президента США Дональда Трампа об отношениях Вашингтона с Североатлантическим альянсом. По мнению Столтенберга, они подрывают безопасность НАТО.

15 февраля в ЕС рассказали о смене настроений по отношению к РФ. Из доклада Мюнхенской конференции по безопасности выяснилось, что по результатам опросов общественного мнения «все показатели, связанные с войной России против Украины, упали».

14 февраля сообщалось, что в Германии больше не считают Россию «угрозой номер один».

Ранее в США назвали условие обеспечения безопасности в Европе.

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