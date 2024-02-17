Зеленский констатировал преимущество РФ на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал превосходство Вооруженных сил России на поле боя. Такое заявление он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

По мнению Зеленского, «эта война в целом несправедлива (…) с точки зрения преимущества». Поясняя мысль, он заявил, что на вооружении ВСУ стоит артиллерия дальностью до 20 километров, а у России – до 40 километров. В результате живые люди сражаются с дальнобойными системами, что, по мнению президента Украины, противоречит идеологии войны.

«Вот вам и ответ», — сказал Зеленский, комментируя отход ВСУ из Авдеевки.

17 февраля Зеленский объяснил вывод украинских войск из Авдеевки желанием сохранить жизни украинских военных. Одновременно с этим он посетовал на «дальность и недостаточность средств поражения» и дефицит вооружений в целом.

Комментируя его слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отход ВСУ из Авдеевки произошел потому, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение «умеют вести боевые действия только за большие деньги и только против мирных граждан».

Ранее главком ВС Украины Александр Сырский приказал подразделениям выйти из Авдеевки.