Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки произошел потому, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение умеют вести боевые действия только за большие деньги и только против мирных граждан. Так она прокомментировала в своем Telegram-канале слова Зеленского об отводе ВСУ из Авдеевки ради сохранения жизней людей.

«Зеленский: «Решение об отводе войск из Авдеевки было принято, чтобы сохранить жизни людей». Нет, не поэтому. А потому, что ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», — подчеркнула Захарова.

До этого газета Hill писала, что взятие Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части Донецкой народной республики.

Командующий украинской группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщал, что подразделения украинской армии отступили из Авдеевки, разместившись на запасных позициях. Он отметил, что решение отступить из Авдеевки является «единственным правильным», а также добавил, что ВСУ якобы не допустили окружения своих подразделений в городе.

Ранее сообщалось, что ВСУ обеспокоены слишком поздним отступлением из Авдеевки.