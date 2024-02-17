Шольц призвал Европу больше тратить на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что другие страны должны стремиться больше тратить на защиту Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Я вместе с другими европейскими коллегами решительно выступаю за то, чтобы похожие решения были приняты во всех европейских столицах. Я знаю, что это непросто», — заявил он.

По его словам, это будет непросто в том числе и в ФРГ, где также существует критика данного мнения.

Также Шольц заявил, что вне зависимости от исхода президентских выборов в США Евросоюзу необходимо больше вкладываться в собственную безопасность. Кроме того, он рассказал, что страны НАТО не хотят быть вовлеченными в прямой конфликт с Россией, поэтому не намерены отправлять свои вооруженные силы на территорию Украины. До этого Шольц заявил, что победа России на Украине приведет Евросоюз к серьезным финансовым последствиям «во всех отношениях».

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