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Шольц призвал Европу больше тратить на Украину

Канцлер ФРГ Шольц призвал страны Европы больше тратить на Украину

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что другие страны должны стремиться больше тратить на защиту Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Я вместе с другими европейскими коллегами решительно выступаю за то, чтобы похожие решения были приняты во всех европейских столицах. Я знаю, что это непросто», — заявил он.

По его словам, это будет непросто в том числе и в ФРГ, где также существует критика данного мнения.

Также Шольц заявил, что вне зависимости от исхода президентских выборов в США Евросоюзу необходимо больше вкладываться в собственную безопасность. Кроме того, он рассказал, что страны НАТО не хотят быть вовлеченными в прямой конфликт с Россией, поэтому не намерены отправлять свои вооруженные силы на территорию Украины. До этого Шольц заявил, что победа России на Украине приведет Евросоюз к серьезным финансовым последствиям «во всех отношениях».

Ранее Зеленский рассказал, когда украинские беженцы смогут вернуться домой.

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