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В ЕС призвали вкладываться в собственную безопасность без оглядки на выборы президента США

Шольц: о безопасности ЕС необходимо заботиться вне зависимости от выборов в США

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Fabian Sommer/Global Look Press

Вне зависимости от исхода президентских выборов в США Евросоюзу необходимо больше вкладываться в собственную безопасность — такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает ТАСС.

«Европейцы должны существенно больше заботиться о своей безопасности сейчас и в будущем», — заявил Шольц, выступая на проходящей в Мюнхене конференции по безопасности.

Канцлер подчеркнул, что к этому нужно стремиться без оглядки на то, кто будет следующим президентом США.

12 февраля стало известно, что Россия больше не воспринимается жителями Германии как «угроза номер один». На первые позиции вышли такие проблемы, как миграция и угроза со стороны радикального ислама в ФРГ. Сведения об этом были опубликованы в докладе в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

15 февраля на основе данных того же доклада сообщалось о смене настроений по отношению к России жителей Евросоюза в целом.

Ранее в Европе стали сомневаться в гарантиях безопасности от США.

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