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Шольц раскрыл, отправят ли страны НАТО свои вооруженные силы на Украину

Шольц: страны НАТО не отправят свои войска на Украину

Страны НАТО не хотят быть вовлеченными в прямой конфликт с Россией, поэтому не намерены отправлять свои вооруженные силы на территорию Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит ТАСС.

«Мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, поэтому все, кто поддерживает Украину, с начала войны едины во мнении, что мы не будем направлять собственных солдат на Украину», — подчеркнул канцлер Германии.

До этого Шольц заявил, что победа России на Украине приведет Евросоюз к серьезным финансовым последствиям «во всех отношениях».

16 февраля на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Шольц сообщил, что Германия направит Украине новый пакет военной помощи, общий объем которой составит около €1,1 млрд.

Ранее Германия пообещала поддержать безопасность критической инфраструктуры Украины.

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