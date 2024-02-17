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Байден рассказал, какой шаг республиканцев войдет в историю

Байден: неспособность республиканцев выделить деньги Украине войдет в историю

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что неспособность ряда членов Республиканской партии США поддержать выделение помощи Украине войдет в историю. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, его слова приводит ТАСС.

«Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта. Это вписано на страницы истории», — подчеркнул Байден.

Он напомнил, что у США «мало времени» на то, чтобы одобрить законопроект о выделении многомиллиардной помощи Киеву.

До этого чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь сообщил, что США не прекратят поддержку Киева, поскольку боевые действия — это способ зарабатывания денег.

16 февраля стало известно, что палата представителей США уйдет на перерыв до 28 февраля, не приняв решения по законопроекту о выделении финансирования Украине, Израилю и Тайваню.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что перед конгрессменами стоят другие приоритеты — в первую очередь завершение работы над американским бюджетом.

Ранее в Киеве рассказали о национальных интересах США.

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