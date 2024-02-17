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Принц Гарри готов вернуться в королевскую семью ради отца

Times: принц Гарри готов временно исполнять королевские обязанности ради отца

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Kirsty Wigglesworth/AP

Герцог Сассекский, младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри выразил готовность временно исполнять королевские обязанности, чтобы поддержать своего отца, который проходит курс лечения от рака. Об этом сообщает газета The Times.

По информации издания, принц Гарри поделился своими намерениями, когда приехал навестить Карла III.

«Принц Гарри стремится вернуться в королевскую семью, чтобы уладить разлад с королем», — говорится в материале.

Королю Карлу III наследует его старший сын Уильям, брат Гарри. Следующими в очереди на престол идут дети Уильяма — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

До этого газета Daily Mail писала, что принц Гарри и герцогиня Меган Маркл впервые вместе вышли на публику после новости о болезни короля Карла III.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Отмечается, что в связи с болезнью монарх временно отложит свои публичные обязанности.

Ранее стало известно, что потребовал принц Гарри перед встречей с больным Карлом III.

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