Пекин потребовал от Вашингтона отменить санкции

Глава МИД Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном потребовал отмены односторонних американских санкций. Об этом сообщает китайское внешнеполитическое ведомство.

«Ван И потребовал от Соединенных Штатов отменить противозаконные односторонние санкции в отношении предприятий и частных лиц Китая, не наносить ущерб законным правам и интересам КНР в области развития», — говорится в сообщении министерства.

Китайский дипломат подчеркнул, что двум державам необходимо выстраивать отношения на принципах взаимного уважения, которые позволят им «уживаться друг с другом».

До этого газета Politico писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности в первый день мероприятия обсудят готовящийся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпинем, который может состояться «где-то весной».

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.