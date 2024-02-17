Макрон обвинил Россию в создании угрозы для Европы

Россия якобы «агрессивно ведет» себя в отношении Европы, провоцируя кризисы в Африке и создавая угрозы кибербезопасности. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

«В последние месяцы по всей Европе эти операции по дезинформации и манипулированию информацией, а также кибератаки резко участились, систематизировались и усилились. Это изменение позиции четко показывает желание агрессии [Москвы] в отношении нас», — заявил Макрон на на пресс-конференции по итогам подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Французский президент утверждает, что Россия якобы создает новые «зоны дестабилизации» в Африке и на Ближнем Востоке, а также упомянул о сообщениях насчет «угроз из космоса». Макрон считает, что международным институтам необходимо отреагировать в том случае, если данные о размещении ядерного оружия в космосе подтвердятся, а России должна выступить с разъяснениями.

До этого Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Ранее Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Британией.