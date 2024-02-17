Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, бывший президент США обязан выплатить штраф в $355 млн. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в компаниях штата Нью-Йорк в течение трех лет.

Трамп также не сможет запрашивать кредиты в банках штата. Суд посчитал, что бывший американский президент подделал финансовую отчетность для получения кредитов и страховки по более выгодным ставкам.

Адвокат Трампа Алина Хабба сочла решение суда несправедливым.

До этого газета The New York Times писала, что судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отказался прекращать уголовное дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа по выплате порноактрисе. Судья планирует назначить дату суда на 25 марта.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.