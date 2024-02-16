Посольство России направило ноту протеста МИД Австрии из-за Навального

Посольство России в Австрии направило министерству иностранных дел страны ноту протеста в связи с заявлением австрийского президента Александера Ван дер Беллена, обвинившего в смерти Алексея Навального руководство России. Об этом сообщает пресс-служба российского диппредставительства.

«В связи с допущенными федеральным президентом Александером Ван дер Белленом оскорбительными высказываниями в адрес России и российского руководства посольством заявлен решительный протест МИД Австрии», — указывается в публикации.

Помимо того, в направленной ноте отмечается неприемлемость возмутительной риторики такого рода.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и нескольких его соратников в перечень экстремистов и террористов.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее в Кремле высказались по поводу кончины Навального.