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В Госдуме назвали смерть Навального поводом для Запада ввести санкции против РФ

Депутат Пискарев: Запад использует смерть Навального как повод для санкций

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Нина Зотина/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что смерть Алексея Навального стала поводом для Запада объявить о новых санкциях против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вашингтон и Брюссель, всеми силами пытающиеся ослабить нашу страну, не допустить ее победы, вмешивавшиеся в ее внутренние дела, теперь, буквально через несколько минут после сообщения о смерти Навального, во всеуслышание заявляют, что знают ее причины… У ЕС и США появится лишний повод объявить об очередном пакете санкций и вылить на нас очередной поток лжи», — подчеркнул депутат.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединенным Штатам и Евросоюзу выгодна смерть Алексея Навального.

По словам омбудсмена Ямала Андрея Нестерука, Навальный не подавал жалоб на условия содержания в колонии. Жалоб или обращений не было и от представителей осужденного.

Тем временем Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила комиссию в колонию на Ямале, где сидел Навальный, для выяснения обстоятельств его смерти. Комиссия состоит из руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее Миронов рассказал о выгоде «врагов России» от смерти Навального.

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