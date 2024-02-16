В Пентагоне прокомментировали ситуацию в Авдеевке

Сложившаяся под Авдеевкой сложная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала предвестником дальнейших поражений Украины на поле боя. Об этом заявила неназванная представительница Пентагона, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования», — заявила чиновница.

Она подчеркнула, что на Западе есть четкое понимание обреченности украинской армии без выделения Киеву $60 млрд конгрессом США.

До этого сообщалось, что украинские войска, понеся потери, отошли с позиции в южной части города Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Авдеевке, которую штурмуют российские войска, сложилась критическая ситуация, которая грозит переходом города под контроль России из-за недостатка боеприпасов у ВСУ.

Ранее в Британии оценили шансы Украины в Авдеевке.