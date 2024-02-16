Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне прокомментировали ситуацию в Авдеевке

Пентагон: ситуация в Авдеевке стала предвестником дальнейших поражений Украины

close
100%
Shutterstock

Сложившаяся под Авдеевкой сложная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала предвестником дальнейших поражений Украины на поле боя. Об этом заявила неназванная представительница Пентагона, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования», — заявила чиновница.

Она подчеркнула, что на Западе есть четкое понимание обреченности украинской армии без выделения Киеву $60 млрд конгрессом США.

До этого сообщалось, что украинские войска, понеся потери, отошли с позиции в южной части города Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Авдеевке, которую штурмуют российские войска, сложилась критическая ситуация, которая грозит переходом города под контроль России из-за недостатка боеприпасов у ВСУ.

Ранее в Британии оценили шансы Украины в Авдеевке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами