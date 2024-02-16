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Зеленский признал, что есть риск сокращения западной помощи Киеву

Зеленский: Украина надеется на помощь США, но есть риски для Киева

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что для Киева есть риски дальнейших проблем с предоставлением помощи со стороны США. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине, его слова приводит украинское издание «Европейская правда».

«Я рассчитываю, что все же, несмотря на все сложности, которые сегодня есть в палате представителей или в конгрессе в целом из-за выборов... найдется прагматичный американский подход к тому, что мы защищаем безопасность мира… риски всегда есть… Мы рассчитываем не на одну Германию – мы рассчитываем на Европейский союз», — заявил Зеленский.

До этого Зеленский заявил о критическом преимуществе России в артиллерии и других видах оружия. Украинский лидер также отметил существенное уменьшение поставок Киеву от партнеров.

Ранее Зеленский уклончиво ответил на вопрос о ситуации в Авдеевке.

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