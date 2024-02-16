Зеленский оценил «гарантии безопасности» от ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский оценил содержание договора по «гарантиям безопасности» от ФРГ. На совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем он заявил, что документ отражает «антивоенную логику», которая закладывается в основу сделок по безопасности, передает «Европейская правда».

Зеленский подчеркнул, что соглашение предусматривает выделение более €7 млрд от ФРГ, речь идет о четких контрактах и поставках вооружения.

По его словам, в соглашении принципиально определены позиции по санкциям против России и по замороженным российским активам, которые «должны быть конфискованы». Украинский лидер подчеркнул, что в соглашении отражены позиции по европейской и евроатлантической интеграции страны.

«Очень сильный документ, Олаф», — подытожил Зеленский.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц назвал подписание соглашения с Украиной о «гарантиях безопасности» для Киева историческим шагом.

«Владимир Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг», — написал Шольц в соцсети Х.

Ранее стали известны детали соглашения о «гарантиях безопасности» от ФРГ для Украины.