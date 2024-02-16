Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Зеленский оценил «гарантии безопасности» от ФРГ

Зеленский о гарантиях безопасности от ФРГ: очень сильный документ, Олаф

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оценил содержание договора по «гарантиям безопасности» от ФРГ. На совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем он заявил, что документ отражает «антивоенную логику», которая закладывается в основу сделок по безопасности, передает «Европейская правда».

Зеленский подчеркнул, что соглашение предусматривает выделение более €7 млрд от ФРГ, речь идет о четких контрактах и поставках вооружения.

По его словам, в соглашении принципиально определены позиции по санкциям против России и по замороженным российским активам, которые «должны быть конфискованы». Украинский лидер подчеркнул, что в соглашении отражены позиции по европейской и евроатлантической интеграции страны.

«Очень сильный документ, Олаф», — подытожил Зеленский.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц назвал подписание соглашения с Украиной о «гарантиях безопасности» для Киева историческим шагом.

«Владимир Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг», — написал Шольц в соцсети Х.

Ранее стали известны детали соглашения о «гарантиях безопасности» от ФРГ для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами