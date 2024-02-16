Лукашенко заявил о переговорах оппозиции на Западе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция ведет переговоры на Западе о присоединении к республике западных территорий России в случае неудачного завершения российско-украинского конфликта. Об этом сообщает БелТА.

В качестве примера Лукашенко привел выдержку из переговоров оппозиции за рубежом с отдельными лицами на Западе. Там утверждалось, что Польша имеет право на западные земли республики, а «в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России».

До этого Лукашенко заявил, что задержанные в Белоруссии украинцы планировали диверсии в том числе в России.

В январе госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что белорусские спецслужбы обладают информацией о составе боевых ячеек, которые готовятся в соседних странах для переворота в республике.

Он также заявлял, что власти Польши и прибалтийских стран поощряют создание боевых ячеек, чтобы отправить их в том числе на территорию Беларуси для свержения действующей власти.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.