Политолог объяснил, почему покушение на Макрона выгодно Киеву

Политолог Серей Маркелов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал отказ президента Франции Эммануэля Макрона от поездки в Киев из-за возможного покушения. По мнению эксперта, нельзя исключать того, что президенту Украины Владимиру Зеленскому может быть выгодна история с «жертвой» из числа европейских лидеров.

«Он хочет, чтобы кто-то из европейских политиков, а лучше — руководителей, пострадал. Он понимает, что, как ни странно, это единственный вариант, когда они начнут быстро бегать и быстро думать, быстрее принимать финансовые решения о вооружении и прочем», — предположил Маркелов.

При этом он добавил, что удары Вооруженных сил РФ по объектам украинской инфраструктуры — это тоже сигнал для западных политиков: «соваться не стоит».

14 февраля появилась информация о том, что власти Украины якобы планировали совершить покушение на французского лидера во время его визита в Киев. Соответствующий материал телеканала France 24 был опубликован в соцсети X (ранее – Twitter).

В ролике показаны скриншоты переписки источника, якобы близкого к экс-главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, о возможном покушении на Макрона.

В тот же день телеканал опроверг заявление о подготовке покушения на президента Франции в Киеве, подчеркнув, что данный материал является фейком.

Ранее Макрон объяснил, как поставки оружия Украине помогут ЕС.