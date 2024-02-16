Лукашенко рассказал о задержании диверсантов на западе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании диверсантов. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, Запад и белорусская оппозиция очень желают поражения России в конфликте с Украиной, в частности Польша хочет заполучить западные территории Белоруссии.

«Читай, нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей. А западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше... Мы будем бороться до последнего за наши земли», — добавил Лукашенко.

Глава республики добавил, что утром 16 февраля спецслужбы задержали несколько диверсантов на украинской границе. По его словам, с помощью беспилотников несколько украинских граждан перешли границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Белоруссии. Контртеррористическая операция завершилась.

«Только что чекистская военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты. А среди них белорусы», — сказал Лукашенко.

В январе госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что белорусские спецслужбы обладают информацией о составе боевых ячеек, которые готовятся в соседних странах для переворота в республике.

Ранее в Белоруссии завели уголовные дела на правительство в изгнании.