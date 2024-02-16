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Экс-военный НАТО высказался о «перезагрузке» ВСУ

Экс-военный НАТО Ставридис: ВСУ должны мобилизовать людей вопреки протестам

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Alina Smutko/Reuters

Бывший верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украине в рамках «перезагрузки» ее армии необходимо «набрать больше войск», несмотря на сопротивление общественности. Об этом Ставридис написал в статье, опубликованной агентством Bloomberg.

«Что касается перезагрузки (армии – прим. ред.), он (главком ВСУ Александр Сырский – прим. ред.) начинает с упора на «четкое и детальное планирование» и пытается найти способ дать отдых своим усталым войскам. Последнее потребует усиленной мобилизации, вероятно, более молодой когорты солдат. Колебания Зеленского понятны, но Украине просто необходимо набрать больше войск, несмотря на сопротивление общественности», — подчеркнул Ставридис.

Кроме того, он высказал мнение, что Киеву необходимы истребители F-16, которые «могут сражаться с российскими самолетами в воздухе и бомбить войска на земле».

Ставридис назвал «опасным моментом» набирающую популярность в США идею, что «если кто-то и поможет Киеву, то это должны быть европейцы».

До этого сообщалось, что власти Украины собрались купить у Турции истребители пятого поколения Kaan.

Ранее в Госдепе рассказали, пригласят ли Украину в НАТО в 2024 году.

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