Украина лишилась своей финансовой самостоятельности, при этом превратившись в «международного попрошайку». Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства 16 февраля принял участие в конференции, посвященной 10-й годовщине государственного переворота на Украине. Во время мероприятия он отметил, что западные страны «во всех смыслах» используют Киев для сдерживания Москвы и нанесения ей стратегического поражения.

«В результате Украина, кончено же, получившая от Советского Союза, Российской империи богатейший промышленный потенциал, превратилась, наверное, в самое бедное государство Европы, в территорию вымирающую, без преувеличения, а киевские власти — всеми признанный международный попрошайка», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что государства Запада стремятся лишить РФ ее роли на международной политической арене. При этом он обратил внимание, что эта роль положена стране по праву.

16 февраля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что стремление Вашингтона и его союзников нанести Москве стратегическое поражение привело к обострению геополитической обстановки в мире. Более того, своих целей западные страны так и не добились.

Ранее журналист Такер Карлсон назвал мошенничеством предоставление Украине денег в кредит.