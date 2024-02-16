Лавров заявил, что Запад настраивает страны на присоединение к «формуле мира» Зеленского

Западные страны пытаются «охмурить» государства глобального большинства для присоединения к так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины», передает ТАСС.

«Сейчас пытаются охмурить — другого слова не придумаю — все страны мирового большинства, в том числе представленные здесь, мы очень рады вас видеть. Пытаются охмурить и затащить на поддержку совершенно тупиковой так называемой «формулы мира» Зеленского», — сказал он.

До этого Лавров заявлял, что «Формула мира», разработанная президентом Украины Владимиром Зеленским, представляет собой невыполнимый ультиматум для России. Он отмечал, что США и их союзники позиционируют упомянутую «формулу мира» как единственный способ урегулировать конфликт между Киевом и Москвой.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему западным державам не стоит настаивать на «формуле мира» Зеленского.