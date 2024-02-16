Путин направил телеграмму избранному президенту Индонезии Субианто

Президент РФ Владимир Путин обратился к недавно избранному лидеру Индонезии Прабово Субианто, поздравив его с победой на выборах главы государства. Текст соответствующей телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин Прабово Субианто, примите искренние поздравления по случаю вашей убедительной победы на президентских выборах», — говорится в публикации.

Российский лидер отметил, что двусторонние отношения Москвы и Джакарты основаны на взаимном уважении друг к другу и «добрых традициях дружбы». При этом страны успешно развивают сотрудничество во многих областях, подчеркнул он.

В то же время Путин выразил уверенность, что пребывание Субианто у власти будет способствовать дальнейшему усилению взаимодействия между РФ и Индонезией. Главным образом речь идет о сотрудничестве в интересах граждан обоих государств и ради обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на плодотворную совместную работу с избранным президентом Индонезии. В конце российский лидер пожелал зарубежному коллеге здоровья и успехов на новом посту.

14 февраля в Индонезии состоялись всеобщие президентские и парламентские выборы. По итогам голосования победу одержал министр обороны страны Прабово Субианто, который предлагал создать демилитаризованные зоны для урегулирования украинского кризиса.

Ранее индонезийские власти разрешили открыть российское консульство на острове Бали.