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Медведев заявил, что Украина полностью утратила политическую самостоятельность

Медведев: Украина полностью утратила политическую самостоятельность

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Павел Бедняков/РИА Новости

Украина полностью утратила политическую самостоятельность и стала «слепым орудием» против России в руках коллективного Запада. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

«Украина сейчас полностью, к сожалению, утратила свою политическую самостоятельность. Сегодня она служит слепым орудием в руках коллективного Запада против России», — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ добавил, что именно поэтому РФ проводит специальную военную операцию для защиты национальных интересов.

Накануне Медведев заявлял, что попытки внешнего вмешательства в дела суверенных стран стали обычном делом в современном мире.

В начале февраля Медведев отметил неспособность Запада изолировать Россию и российскую науку. По его словам, Россия XXI века сохраняет и укрепляет свои лидерские позиции в качестве конкурентоспособной, сильной мировой державы.

Ранее Медведев опубликовал новый мем о поддержке Украины со стороны Запада.

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