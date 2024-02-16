Журналист объяснил, зачем Киеву бить по мирным кварталам

Журналист Александр Малькевич в эфире Tsargrad.tv прокомментировал удар украинских войск по Белгороду. Он отметил, что на поле боя у противника не ладится, поэтому он ставит перед собой задачу террористическими методами вызвать дестабилизацию в российском обществе.

«Это будут абсолютно террористические акции с медийным разгоном. <...> Внутри Украины, там они должны будут своим жителям сообщить, что вот, дескать, перемоги-то вот они. То есть на фронте нет ничего, зато мы причиняем столько боли России», — сказал Малькевич.

Также, по его словам, спецслужбы Украины пытаются навести панику в российских соцсетях.

15 февраля украинские войска обстреляли территорию Белгородской области, включая административный центр региона. В результате один из снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в здание торгового центра в Белгороде, в котором располагались аптека и продуктовый магазин «Магнит». По последней информации, во время атаки пострадали 19 человек.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее российские военные уничтожили расчет ВСУ, ударивший по Белгороду.