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Три страны заблокировали закупку боеприпасов для Украины вне Евросоюза

Франция и Греция блокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС

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David Mdzinarishvili/Reuters

Большинство стран Евросоюза во время заседания постоянных представителей поддержали решение использовать средства ЕС для покупки снарядов, произведенных вне блока, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. При этом Франция, Греция и Кипр заблокировали инициативу, передает европейское издание газеты Politico, ссылаясь на источники.

По данным источников, причиной отказа стала необходимость в заказах для наращивания европейскими производителями оружия собственного производства.

При этом, как отмечает Politico, в январе высокопоставленный французский чиновник обещал, что Париж разрешит закупки вооружения за пределами Евросоюза, если блок не сможет достигнуть своей цели — поставить 1 млн снарядов на Украину к марту.

До этого сообщалось, что НАТО подписало контракт на $1,2 млрд на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

В сентябре глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия на фоне украинского конфликта намерена значительно увеличить закупки боеприпасов в 2024 году.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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