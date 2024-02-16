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Российский дипломат рассказала про игры Запада в «войну с террором»

Дипломат Заболоцкая: Запад использует террор для свержения неугодных ему режимов

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Mstyslav Chernov/AP

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая обвинила страны Запада в том, что они используют войну против террористов. Об этом сообщает ТАСС.

Она пояснила, что такой метод используется для того, чтобы свергать неугодные Западу правительства в тех или иных странах.

По словам дипломата, игры Запада в «войну с террором» оставили кровавый неизгладимый след в ряде регионов мира, в том числе и Ближнем Востоке. При этом она уверена, что избавиться от этой проблемы быстро нельзя, пока государства придерживаются такой тактики.

Заболоцкая напомнила, что терроризм обычно распространяется именно в регионах, в которых происходило или происходит иностранное вмешательство во внутренние дела. Особенно это случается под предлогом контртеррористических операций, заключила она.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что США могут сместить Зеленского через новый «майдан».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров раскрыл планы Запада по изоляции России.

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