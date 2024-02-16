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Израиль отверг международное давление по миру с Палестиной

Нетаньяху: мир с Палестиной возможен только путем прямых переговоров двух сторон

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Amir Cohen/Reuters

Израиль отвергает давление международного сообщества в достижении постоянного мирного урегулирования с палестинцами. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«Такая договоренность будет достигнута только путем прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий», — заявил Нетаньяху.

Он указал, что Израиль по-прежнему выступает против одностороннего признания палестинского государства. По мнению Нетаньяху, это станет «наградой беспрецедентному терроризму и предотвратит любое мирное урегулирование в будущем».

15 января сообщалось, что в Израиле опасаются признания Соединенными Штатами палестинского государства.

16 февраля в Белом доме спрогнозировали результаты операции ЦАХАЛ в Рафахе.

Ранее Египет и Турция призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

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