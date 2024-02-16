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В Госдепе высказались о стратегии США по сдерживанию Китая в ИТР

Госдеп: мтратегия США по сдерживанию Китая работает

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Daniel Tsang/Global Look Press

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Камил Доусон заявила на конференции в Институте мира в Вашингтоне, что стратегия Соединенных Штатов по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе приносит результаты. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, действия США вызывают определенные реакции со стороны Китая, что свидетельствует о необходимости противостоять китайским инициативам.

Доусон отметила, что из-за усиливающейся агрессии со стороны Китая страны Индо-Тихоокеанского региона все больше проявляют желание сотрудничать с Соединенными Штатами. Она подчеркнула, что видит стремление к сотрудничеству и поиску способов взаимодействия как со стороны стран региона, так и со стороны близких партнеров и союзников США. По мнению Доусон, данный подход приносит положительные результаты для Соединенных Штатов.

До этого вызвавший споры в конгрессе США пакетный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню почти на $100 млрд прошел процедурное голосование в сенате. Теперь его должны принять в окончательном рассмотрении, а в случае успеха затем — в палате представителей, где сильны республиканцы, выступающие против законопроекта.

Проект закона предусматривает финансирование в размере $60 млрд для Украины, $14 млрд для Израиля, $9 млрд на гуманитарную помощь, около $5 млрд на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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