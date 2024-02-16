Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, возглавлявший правительство страны с 2010 по 2014 годы, заявил, что США имеют возможность сместить президента государства Владимира Зеленского с его поста при помощи нового майдана. Об этом пишет «Известия».

«Американцы жестко контролируют карательные структуры Украины, а никакой не (министр юстиции Украины Денис. — «Газета.Ru») Малюська, никакой не Зеленский. Там (в США. — «Газета.Ru») специалисты сидят, и они могут как организовать «цветную революцию», так и задушить ее в самом зародыше. Может, только если им потребуется убрать Зеленского, они инсценируют новый майдан», —

До этого Азаров заявил, что около четверти всех школьников Украины стремится уехать из страны, не желая попасть в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он добавил, что молодое поколение украинцев «пессимистично смотрит» на будущее Украины, что неудивительно в условиях, когда после постановки на воинский учет они «автоматически становятся невыездными» с территории Украины.

Также Азаров заявлял, что Украина не сможет выбраться из нищеты на протяжении нескольких десятилетий. Азаров убежден, что для Запада Украина – «серая» зона и «бесплатный человеческий ресурс» в борьбе с Россией. Поэтому никто не будет помогать Украине выбраться из нищеты и разрухи, добавлял он.

Ранее на Украине сообщили о намерении Запада заставить Киев капитулировать.