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Политик из Греции связал ЛГБТ* и противостояние с Россией

Греческий министр объяснил легализацию ЛГБТ борьбой против России

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Global Look Press

Кабинет министров Греции рассматривает возможную легализацию однополых браков как «стратегический инструмент» в противостоянии с Россией, которая борется с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропагандой. Об этом телеканалу Skai заявил министр по делам миграции и убежища Греции Димитрис Керидис.

«Даже это имеет свое значение в геостратегическом соревновании между Западом, который одобряет права ЛГБТ и является открытым, свободным обществом, и Россией, которая с фанатизмом борется по этим вопросам через такие свои системы, как, например, Московский патриархат», — утверждает Керидис.

В Греции проходит масштабное общественное обсуждение законопроекта о браках однополых пар и усыновления ими детей. Предполагается, что греческий парламент может принять этот закон в ближайшее время.

Против принятия законопроекта выступает местная Элладская Православная церковь.

До этого Русская Православная церковь объявила о том, что поддерживает позицию Элладской Православной церкви против легализации однополых браков.

Ранее в РПЦ призвали не смягчать законодательство в сфере суррогатного материнства.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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