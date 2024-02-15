В Израиле опасаются признания Соединенными Штатами палестинского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что признание Соединенными Штатами палестинского государства стало бы «наградой» для тех, кто планировал нападение на Израиль 7 октября 2023 года, сообщает портал Axios.

Со ссылкой на двух израильских чиновников отмечается, то Нетаньяху в ходе частной встречи с Блинкеном в Иерусалиме на прошлой неделе выразил тревогу из-за того, что США в принципе рассматривают вариант признания Палестины.

Подобный вариант развития событий стал бы серьезным изменением американской политики по этому вопросу: ранее США выступали за создание палестинского государства только в случае прямых переговоров об этом с Израилем.

В настоящий момент, говорится в публикации, есть несколько вариантов действий США по этому вопросу. Они включают в себя признание государства Палестина на двусторонней основе и неиспользование Соединенными Штатами своего права вето в случае рассмотрения Совбезом ООН решения о принятия Палестины в качестве полноправного государства — члена ООН.

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