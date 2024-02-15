Путин обозначил срок согласования новых мер поддержки семей

Президент России Владимир Путин заявил, что новые меры поддержки семей могут быть согласованы и сформулированы к моменту оглашения послания Федеральному собранию. Его слова в ходе общения с рабочими «Уралвагонзавода» передает ТАСС.

«Там целая такая большая программа, будем ее безусловно совершенствовать», — сказал глава государства.

По словам Путина, сейчас планируется согласовать с правительством некоторые вещи.

«Заранее не хочу это анонсировать: надо проработать, чтобы это все было серьезно и реализуемо», — отметил он.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента РФ сообщала, что Путин, вероятно, обратится с посланием Федеральному собранию РФ в самом конце февраля. Как считает собеседник издания, одной из возможных дат может быть 29 февраля.

23 января Путин заявлял, что власти «точно» продлят программу льготной семейной ипотеки под 6% после 1 июля 2024 года. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что подобная мера снизит ажиотажный спрос россиян на льготные кредиты, что поспособствует стабилизации — но не снижению — цен на жилье. К чему приведет продление программы и какие меры могли бы повысить ее эффективность — в нашем материале.

Ранее в Кремле заявили о начале подготовки к посланию Путина Федеральному собранию.