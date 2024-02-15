В Госдуму внесли проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов

Государственная дума рассмотрит законопроект, запрещающий гражданам РФ и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что законопроект уже внесен в Думу. По его словам, Госдума в приоритетном порядке рассмотрит этот законопроект.

14 февраля о том, что в ГД внесут данный законопроект сообщил замруководителя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

10 февраля эту информацию озвучил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

До этого Володин сказал, что Государственная дума РФ считает необходимым лишить лиц, признанных иностранными агентами, всех источников доходов на территории страны.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что можно рассмотреть вопрос упоминания экстремистских площадок и иноагентов.