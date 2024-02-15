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Премьер Словакии назвал нереальным уход России из Крыма или Донбасса

Премьер Словакии Фицо: наивно полагать, что Россия уйдет из Донбасса и Крыма

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Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «абсолютно нереальным» то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма. Своим мнением он поделился в интервью изданию Hlavne spravy.

«Если кто-то думает, что единственное решение (ситуации на Украине. — ред.) заключается в том, что русские вернутся на границу, где они были, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально», — сказал Фицо.

По словам политика, Словакии нужно приспособиться к новой реальности, которая есть сейчас.

Фицо подчеркнул, что выступает только за гуманитарную помощь Украине и не верит в военное решение конфликта.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, спецоперация продолжается. По словам Пескова, российский президент Владимир Путин неоднократно предлагал путь диалога, а переход к военному решению проблемы был крайней мерой, на которую пришлось пойти. Также Песков заявлял, что власти США прекрасно знают все основные посылы президента РФ Владимира Путина.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты отвергли предложение России о прекращении огня на Украине.

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