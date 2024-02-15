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Сенатор указал на поддержку Западом атаки ВСУ на Белгород

Сенатор Долгов: атака ВСУ на Белгород была осуществлена при поддержке Запада

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Антон Вергун/РИА Новости

Удар украинской армии по Белгороду был бы невозможен без поддержки Запада. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил сенатор Константин Долгов. Он подчеркнул, что умышленные атаки многолюдных мирных кварталов представляют собой нечто, лежащее за гранью добра и зла.

«США и ЕС предоставляют Украине вооружения. Обстрелы мирных кварталов ведутся в том числе и с молчаливого согласия Вашингтона и Брюсселя. Американские и европейские деятели, как соучастники, тоже должны понести ответственность», — сказал Долгов.

Он добавил, что обстрелы Белгорода еще раз продемонстрировали необходимость проведения специальной военной операции.

Днем 15 февраля украинские войска обстреляли территорию Белгородской области, включая ее административный центр. В результате один из снарядов попал в здание магазина в Белгороде.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, во время атаки ранения различной степени тяжести получили 23 человека.

Позднее помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что после обстрела скончались шесть человек, в том числе один ребенок.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.

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