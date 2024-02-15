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В Латвии признали законной депортацию не сдавших экзамен по языку россиян

Delfi: суд в Латвии признал законной депортацию россиян, не сдавших экзамен

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Global Look Press

Конституционный суд в Латвии признал законной меру о депортации россиян, которые не сдали экзамен на знание латышского языка. Об этом сообщает местный портал Delfi.

«Конституционный суд признал… актуальную норму Иммиграционного закона, обязующую граждан России, которые ранее были (не) гражданами Латвии, в определенные законом сроки сдать экзамен по латышскому языку и указать источник доходов, чтобы получить статус постоянного жителя ЕС. В случае, если такие граждане РФ не выполнят требования закона, им грозит выдворение из Латвии», — говорится в сообщении издания.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступными намерения Латвии по изгнанию российских граждан. Представитель МИД России отметила, что многим российским гражданам, которым грозит депортация из Латвии, более 60-70 лет, при этом часть из них — инвалиды. При этом указанные граждане исправно платили налоги, а выдворение пожилых людей в Россию, где у многих нет ни знакомых, ни родственников, является преступлением, которое Захарова сравнила со зверствами фашистов.

Ранее сообщалось, что правительство введет консульский учет россиян, проживающих за границей.

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