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Медведев заявил о проблеме вмешательства в дела суверенных государств

Медведев назвал попытки вмешательства в дела суверенных стран обычным делом

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Попытки внешнего вмешательства в дела суверенных стран стали обычном делом в современном мире. Такое заявление на встрече с членами оргкомитета форума «За свободу наций!» сделал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, слова которого передает РИА Новости.

«Как я понимаю, особое внимание также было уделено формам и методам противодействия попыткам внешнего вмешательства в дела суверенных государств — это, к сожалению, обычная история в современном мире», — сказал Медведев.

14 февраля Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон испугался покушения, которое якобы планировалось устроить против него в Киеве, и поэтому не поехал на Украину.

Днем ранее заместитель главы Совбеза прокомментировал реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

До этого политик заявил о неспособности Запада изолировать Россию и российскую науку.

Ранее Медведев похвалил Карлсона за то, что тот не побоялся взять интервью у Путина.

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