Надеждин обратится в Конституционный суд

Подававший документы на регистрацию кандидатом в президенты РФ Борис Надеждин хочет обратиться в Конституционный суд после того, как Верховный суд отклонил иск политика к требованиям ЦИК, которые касаются сбора подписей. Об этом сообщает РИА Новости.

12 февраля Надеждин сообщил, что хочет обратиться в Верховный суд, так как более 4,5 тыс. собранных в его поддержку подписей были забракованы по заключению почерковеда, при этом обоснования решения эксперта, по его словам, предоставлено не было. Также политик утверждал, что многие подписи были отклонены из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД.

Иски Надеждина оспаривали форму ведомости и нотариального списка сборщиков. Верховный суд отказал Надеждину в удовлетворении исковых требований.

До этого сообщалось, что МВД намерено проверить законность сбора подписей во время кампании по выдвижению Бориса Надеждина.

8 февраля ЦИК не допустил Надеждина к участию в выборах президента по причине высокого процента брака в собранных им подписях избирателей.

Выборы президента России были назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Надеждина поддерживают СМИ с пещерным правовым сознанием.