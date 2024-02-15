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Эрдоган оценил слова Путина о ситуации вокруг переговоров РФ и Украины

Эрдоган назвал искренними слова Путина о переговорах России и Украины

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Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Российской Федерации Владимир Путин был искренним, когда говорил о стамбульских переговорах по ситуации на Украине. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, слова которого передает телеканал TRT.

«В этих заявлениях господина Путина есть искренность. На встречах в рамках Стамбульского процесса, мы предприняли всевозможные искренние шаги. Министры провели встречи с российской стороной. Мы работали с ориентиром на результат, но мир установить не удалось», — сказал Эрдоган.

Путин ранее заявил, что государства Запада могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Он отметил, что весной 2022 года бывший премьер-министр Великобритании посетил Киев, когда Россия и Украина вели переговоры.

Президент РФ считает, что Джонсон в тот момент изложил позицию, что «с Россией надо воевать до последнего украинца, до конца», нанести ей стратегическое поражение.

Также Путин говорил об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее Польша и Британия призвали США принять пакет помощи Украине.

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