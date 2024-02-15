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В Польше высказались по поводу репараций от Германии

Глава МИД Польши Сикорский: репарации от Германии получить не удастся

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Czarek Sokolowski/AP

Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что вопрос репараций Варшаве от Берлина за события времен Второй мировой войны является закрытым. Об это он заявил журналистам, его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, юридическая позиция такова, что репараций получить не удастся», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что предыдущее правительство Польши, которое инициировало вопрос о репарациях со стороны Германии, в требовании к Берлину «не приводило слово «репарации» и даже не указало номер счета, куда ФРГ должна была отправить денежные средства.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «в формальном, юридическом и международном смысле» вопрос репараций от Германии был закрыт много лет назад, однако в финансовом, материальном и моральном плане так и не был реализован.

По его словам, вопрос репараций «всегда хорошая темя для разговора», однако он будет искать формы сотрудничества с ФРГ, которые не отяготят отношения стран.

Ранее МИД Польши напомнил о проблемах в отношениях с Германией.

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