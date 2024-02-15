В США назвали угрозой невежество американцев по отношению к РФ

Решение российского президента Владимира Путина дать интервью бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону показало, что США «опасно» плохо осведомлены о ситуации в РФ. Об этом в статье для журнала The American Conservative (AC) написал бывший советник заместителя американского министра финансов Томас Дэнс.

По его словам, из-за своего невежества США подвергаются большому риску. Автор публикации подчеркнул, что «смелое интервью» Карлсона должно раскрыть гражданам страны глаза и продемонстрировать «четкую реальность».

В то же время обозреватель прокомментировал продолжающийся конфликт на Украине, призвав американские власти остановиться и задуматься о своих целях в данном государстве. Главным образом Вашингтону стоит понять, действительно ли его действия отвечают национальным интересам. Для этого правительству США необходимо разобраться в позиции РФ, подчеркнул Дэнс.

«Ключевая проблема для американских политиков заключается в том, что развитие понимания русских требует времени, усилий и самоотверженности», — добавил аналитик.

При этом он выразил надежду на изменение ситуации после выборов президента США в ноябре 2024 года. Автор материала признался, что рассчитает на способность нового руководства страны «разговаривать с РФ», которая никуда не исчезнет даже «через тысячу лет».

Ранее Путин рассказал, о чем беседовал с Карлсоном «за кадром».