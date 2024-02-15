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Трамп заявил, что США следует давать Украине кредиты

Трамп призвал США давать Украине кредиты вместо безвозмездной помощи

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Sam Wolfe/Reuters

Американским властям следовал бы отказаться от безвозмездной помощи Киеву и давать Украине кредиты. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп, слова которого передает Bloomberg.

«Власти США хотят дать Украине еще $60 млрд. Сделайте это другим способом — одолжите им деньги. Если они смогут победить, то они вернут нам деньги. Если они не смогут, им не придется возвращать деньги», — сказал Трамп.

15 февраля сообщалось, что Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок будет добиваться начала Киевом мирных переговоров с Москвой.

14 февраля единственная конкурентка Дональда Трампа в Республиканской партии в борьбе за выдвижение на пост президента США Никки Хейли поддержала законопроект о передаче Украине замороженных активов России.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что заявления Дональда Трампа об отношениях Вашингтона с Североатлантическим альянсом подрывают безопасность блока.

Ранее солдатам ВСУ объявили ультиматум о капитуляции.

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