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В ЕС рассказали, что вызывает тревогу на Украине

European Conservative: смена настроений в ЕС вызывает тревогу в Киеве

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РИА Новости

Изменение общественного настроения в странах ЕС по отношению к России является тревожным признаком для Украины. Об этом пишет издание European Conservative в анализе доклада Мюнхенской конференции по безопасности.

«Восприятие в Европе действительно изменилось. Поскольку Франция, Германия, Италия и другие западноевропейские страны борются с непрерывным потоком массовой иммиграции и угрозами терроризма… Между тем, почти все показатели, связанные с войной России против Украины, упали, включая применение ядерного оружия агрессором и перебои с энергоснабжением. Это может быть тревожным признаком для Украины, которая не смогла добиться какого-либо прогресса в своем контрнаступлении против России», — пишет издание.

До этого в докладе «Мюнхенский индекс безопасности 2024», который был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности в преддверии этого мероприятия, сообщалось, что Россия больше не воспринимается жителями Германии как «угроза номер один» для немцев, на первые позиции вышли такие проблемы в ФРГ, как миграция и угроза со стороны радикального ислама.

Ранее в НАТО высказались об Украине, ссылаясь на слова Путина.

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