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В конгрессе США рассказали, как привлечь внимание властей к проблеме мигрантов

Конгрессмен Чип Рой предложил переименовать Техас в Украину ради финансирования

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Elizabeth Frantz/Reuters

Член конгресса США от Республиканской партии Чип Рой предложил переименовать штат Техас в Украину, чтобы привлечь внимание властей к миграционному кризису. Соответствующее заявление парламентарий сделал в эфире американского телеканала Fox News.

Законодатель публично раскритиковал коллег, одобривших выделение дополнительного финансирования Киеву. Он обратил внимание, что решение было принято, несмотря на сложную обстановку на границе страны с Мексикой.

«Думаю, довольно скоро я смогу представить законопроект о переименовании Техаса в Украину. Тогда, возможно, эта администрация и сенаторы будут работать над обеспечением безопасности границ США», — подчеркнул Чип Рой.

При этом он назвал верхнюю палату американского парламента «домом престарелых». Как сказал законодатель, сенаторы никогда не работали усерднее, чем в процессе решения вопроса о выделении средств на конфликты за границей.

13 февраля сенат США проголосовал за выделение $95 млрд на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Теперь документ должен поступить на рассмотрение в палату представителей, при этом из него исключили пункт о выделении средств на усиление охраны южной границы страны.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил «судом истории» противникам поддержки Украины.

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