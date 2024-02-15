В конгрессе США грубо ответили Кэмерону после его слов о помощи Украине

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в ответ главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону на его слова о помощи Украине посоветовала ему «поцеловать ее в задницу». Об этом она сообщила в интервью Sky News.

«Дэвид Кэмерон может поцеловать меня в задницу», — заявила Грин.

До этого министр иностранных дел Великобритании призвал членов конгресса США 14 февраля проголосовать за предоставление пакета военной помощи Украине и другим союзникам в размере $95 млрд. Он отмечал, это очень важный вопрос, весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в американском конгрессе.

Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ конгресса США одобрить законопроект о помощи Израилю и Украине будет говорить в пользу того, что на Вашингтон нельзя рассчитывать.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США для его утверждения.

Ранее Россия ввела санкции против замглавы минобороны Великобритании.