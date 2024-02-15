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В США предупредили о рисках для Украины повторить судьбу Косово

Politico: Украина рискует повторить судьбу Косово

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украине нужно опасаться повторить судьбу находящегося в рамках кризиса Косово, поскольку Соединенные Штаты, как правило, теряют интерес к деятельности в других странах после того, как американский крупный бизнес «выжмет все возможное из присутствия Америки» в том или ином государстве. Об этом пишет газета Politico.

«Со временем политическая воля Вашингтона продолжать деятельность в зарубежных странах, как правило, ослабевает, как только крупный бизнес выжимает все возможное из присутствия Америки», — говорится в сообщении издания.

Как пишет издание, Киеву необходимо «четко понимать», что следует за предоставлением помощи Украине со стороны США.

Газета подчеркивает, что Косово «даже после десятилетий американской помощи и поддержки» фактически «остается экономическим и политическим бедствием». Кроме того, издание предупреждает читателей о том, что Украине следовало бы рассмотреть, получило ли Косово «выгоду» от связей с США.

До этого немецкий военный эксперт Карло Масала заявил, что Украина вскоре может потерять еще больше своих городов на фоне проблем на фронте и задержек западной помощи Киеву.

Ранее Южная Корея вошла в число финансовых доноров Украины.

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