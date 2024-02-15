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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и главы МАГАТЭ

Песков: в графике Путина пока нет встречи с гендиректором МАГАТЭ Гросси

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что в данный момент в графике главы государства подобное мероприятие отсутствует. При этом, по словам представителя российского лидера, сейчас у Путина плотное рабочее расписание.

«Пока нет в графике. Собственно, у президента сейчас очень тяжело с графиком рабочим», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече президента с Гросси.

13 февраля пресс-служба МАГАТЭ раскрыла возможные сроки визита генерального директора агентства в Москву. Ожидается, что специалист посетит российскую столицу до конца текущего месяца.

7 февраля Гросси посетил атомную электростанцию (АЭС), расположенную в городе Энергодаре в Запорожской области. Позже глава МАГАТЭ провел брифинг, в ходе которого заявил об улучшении обстановки на данном объекте критической инфраструктуры.

Ранее на Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей от МАГАТЭ.

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