Стало известно, что НАТО теряет терпение из-за задержек по вступлению Швеции

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Швеции в НАТО должно произойти как можно скорее. Об этом он заявил в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, его слова приводит Reuters.

«Любая дальнейшая задержка испытывает всеобщее терпение», — заявил Писториус.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявления в США о том, что Вашингтон ждет ратификации Венгрией членства Швеции в НАТО, сообщил, что Будапешт «не волнуют инструкции» Вашингтона.

Он добавил, что Венгрия является суверенным государством, и иностранные государства должны уважать ее суверенитет.

Глава МИД Венгрии отметил, что Будапешт никогда не критикует решения иностранных государственных органов, в том числе решения конгресса США и никогда не вмешивается во внутреннюю повестку Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что МИД РФ оценил вероятность нападения России на страны НАТО.