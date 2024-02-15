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Стало известно, что НАТО теряет терпение из-за задержек по вступлению Швеции

МО Германии: задержки по вступлению Швеции в НАТО испытывают всеобщее терпение

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Shutterstock

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Швеции в НАТО должно произойти как можно скорее. Об этом он заявил в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, его слова приводит Reuters.

«Любая дальнейшая задержка испытывает всеобщее терпение», — заявил Писториус.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявления в США о том, что Вашингтон ждет ратификации Венгрией членства Швеции в НАТО, сообщил, что Будапешт «не волнуют инструкции» Вашингтона.

Он добавил, что Венгрия является суверенным государством, и иностранные государства должны уважать ее суверенитет.

Глава МИД Венгрии отметил, что Будапешт никогда не критикует решения иностранных государственных органов, в том числе решения конгресса США и никогда не вмешивается во внутреннюю повестку Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что МИД РФ оценил вероятность нападения России на страны НАТО.

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