Пашинян заявил о намерении Азербайджана начать войну против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал инцидент с перестрелкой на границе с Азербайджаном проявлением «деструктивной политики» Баку и обвинил соседа в намерении развязать агрессию против республики. Об этом председатель правительства заявил на заседании кабмина, его цитирует ТАСС.

«Наш анализ показывает, что есть одна причина данной политики Баку: начать военные действия на некоторых участках границы, впоследствии превратив их в полномасштабную войну против Республики Армения», — заявил Пашинян.

Армянский премьер также назвал не соответствующим действительности заявление азербайджанской стороны о том, что законы Армении мешают заключить мирный договор по итогам войны в Нагорном Карабахе.

13 февраля Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе, в результате которого, по последним данным, зафиксировали четыре летальных исхода среди армянских военных. Баку назвал произошедшее «операцией возмездия» в ответ на атаку армянских ВС 12 февраля, при которой был ранен азербайджанский пограничник — Ереван тогда пообещал провести расследование и наказать виновных. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией.